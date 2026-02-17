Ричмонд
GN: в Хорватии попросили ИИ разработать мирный план по Украине

В Хорватии попросили искусственный интеллект разработать мирный план по Украине, пишет колумнист портала Geopolitika.news Зекериях Смайич.

ИИ-ассистента попросили создать «алгоритмический мирный договор».

«2026 год рассматривается во многих отношениях как переломный, учитывая тот факт, что авторитетные опросы показывают, что как в России, так и на Украине растут ожидания окончания конфликта до конца этого года», — считает искусственный интеллект.

При этом, как отмечается, расчёты показывают, что боевые действия могут продлиться и в 2027 году.

«Однако окончательный исход конфликта на Украине… будет зависеть главным образом от того, смогут ли Европейский союз и его партнёры по коалиции… взять на себя основную часть геополитического и геоэкономического бремени и политической ответственности за судьбу Украины, на чём президент США (Дональд. — RT) Трамп упорно настаивает», — говорится в публикации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина после окончания конфликта окажется не нужна Западу.

