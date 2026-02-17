GN: в Хорватии попросили ИИ разработать мирный план по Украине

«Однако окончательный исход конфликта на Украине… будет зависеть главным образом от того, смогут ли Европейский союз и его партнёры по коалиции… взять на себя основную часть геополитического и геоэкономического бремени и политической ответственности за судьбу Украины, на чём президент США (Дональд. — RT) Трамп упорно настаивает», — говорится в публикации.