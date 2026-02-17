Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий: на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском МО сбито более пяти БПЛА

На окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе уничтожено более пяти украинских беспилотников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе уничтожено более пяти украинских беспилотников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Сбито более пяти БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, угроза повторных атак БПЛА сохраняется.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше