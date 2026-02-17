Балицкий: на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском МО сбито более пяти БПЛА

На окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе уничтожено более пяти украинских беспилотников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Сбито более пяти БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, угроза повторных атак БПЛА сохраняется.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город.
