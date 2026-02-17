Посол РФ в Лондоне оценил перспективы появления британских ядерных сил в Швеции

«Что понимать под “гарантиями ядерного сдерживания”, которые были предметом разговора Стокгольма и Лондона, неясно. Размещение британского ядерного оружия на шведской территории невозможно, поскольку британские стратегические ядерные силы базируются на постоянно дежурящих в море подлодках», — отметил Келин.
По его словам, после вступления в НАТО в 2024 году Швеция уже оказалась под британским прикрытием, поскольку Лондон формально заявляет о подчинении своего ядерного оружия задачам коллективной обороны блока.
«Тот факт, что натовский Стокгольм вынужден искать переподтверждения этих гарантий, красноречиво свидетельствует о его неуверенности в крепости союзнических обязательств», — подчеркнул посол.
Ранее стало известно, что Швеция ведет переговоры с Великобританией и Францией о ядерном сдерживании.