Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Члены украинской делегации прибыли в отель InterContinental в Женеве, где, как ожидается, пройдут переговоры с Россией и США, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кортеж из трёх автомобилей остановился у входа в отель InterContinental, расположенный рядом со штаб-квартирой ООН в Женеве.
Кортеж сопровождали сотрудники дипломатической полиции города.
Делегация численностью около десяти человек вышла из автомобилей и оперативно прошла в здание отеля без вещей.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В её состав также входят секретарь СНБО Рустам Умеров, Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17−18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.