Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры

Члены украинской делегации прибыли в отель в Женеве, где пройдут переговоры.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Члены украинской делегации прибыли в отель InterContinental в Женеве, где, как ожидается, пройдут переговоры с Россией и США, передаёт корреспондент РИА Новости.

Кортеж из трёх автомобилей остановился у входа в отель InterContinental, расположенный рядом со штаб-квартирой ООН в Женеве.

Кортеж сопровождали сотрудники дипломатической полиции города.

Делегация численностью около десяти человек вышла из автомобилей и оперативно прошла в здание отеля без вещей.

Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В её состав также входят секретарь СНБО Рустам Умеров, Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17−18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше