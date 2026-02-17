Ричмонд
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией

Junge Welt: вокруг Зеленского сжимается кольцо перед переговорами с Россией.

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новая волна арестов из-за коррупционного дела на Украине стала четким сигналом Владимиру Зеленскому, что перед переговорами с Россией его положение становится еще более шатким, пишет немецкая газета Junge Welt.

«Арест Галущенко и последующее заключение под стражу возродили несколько затихший скандал. Истинной целью его ареста, вероятно, была демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией», — указывается в материале.

Одной из причиной такого давления, по мнению автора статьи, стало упрямство главы киевского режима перед мирными инициативами Соединенных Штатов. Так, разногласия с американцами фактически определили его как последнее препятствие к миру.

«Зеленский заявил, что не примет “плохого мира”. Под этим он подразумевал вывод ВСУ из Донбасса без предварительных гарантий безопасности со стороны США. Однако американцы готовы предоставить такие гарантии только в том случае, если Зеленский сначала подпишет мирное соглашение. Это, однако, означало бы его политический крах и, следовательно, конец его президентской неприкосновенности», — добавил он.

В воскресенье НАБУ заявило о задержании Галущенко при пересечении границы в рамках дела «Мидас» — о коррупции в сфере украинской энергетики".

Ранее в Кремле подтвердили, что переговоры по Украине продолжатся 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Дмитрий Песков также добавил, что обсуждаться будет и территориальный вопрос.

