Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при стрельбе во время школьного хоккейного матча в США

Два человека погибли, ещё трое пострадали при стрельбе во время школьного хоккейного матча в американском штате Род-Айленд.

Два человека погибли, ещё трое пострадали при стрельбе во время школьного хоккейного матча в американском штате Род-Айленд.

Предварительно, речь идёт о семейном конфликте. Сотрудники правоохранительных органов рассказали CNN, что стрелявший напал на членов своей семьи.

По данным телеканала, подозреваемый покончил с собой.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями.

Ранее два человека погибли, ещё один пострадал при стрельбе в кампусе Университета Южной Каролины в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше