Два человека погибли при стрельбе во время школьного хоккейного матча в США

Два человека погибли, ещё трое пострадали при стрельбе во время школьного хоккейного матча в американском штате Род-Айленд.
Предварительно, речь идёт о семейном конфликте. Сотрудники правоохранительных органов рассказали CNN, что стрелявший напал на членов своей семьи.
По данным телеканала, подозреваемый покончил с собой.
Трое пострадавших находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями.
Ранее два человека погибли, ещё один пострадал при стрельбе в кампусе Университета Южной Каролины в США.