Председатель парламента Крыма Владимир Константинов резко осудил нецензурное высказывание Владимира Зеленского в адрес россиян.
В интервью РИА Новости он назвал это заявление аморальным и лишённым политического смысла, расценив его как дешёвую попытку привлечь внимание публики. По мнению Константинова, украинский лидер сознательно разрушает стандарты межгосударственного и межчеловеческого общения, пользуясь попустительством западной аудитории, которая «проглотит и это».
Он также отметил, что подобное поведение демонстрирует деградацию политической культуры на Западе, и выразил надежду, что оценку этим действиям даст не только история, но и закон.
Ранее сообщалось, что на Украине назвали Зеленского и Ермака следующими мишенями после Галущенко.
