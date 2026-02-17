Дмитриев заявил, что Клинтон использует Украину, чтобы избежать тюрьмы

В отчёте также указывается, что до выборов американская разведка не видела свидетельств наличия у Москвы как мотивации, так и технической возможности повлиять на волеизъявление американцев. Однако после объявления результатов выборов прежняя администрация настояла на создании нового документа, который бы противоречил изначальным выводам. Более того, ключевой тезис об отсутствии влияния на итоги голосования был изъят из финальной версии и засекречен.