«Хиллари пытается использовать Украину как отвлекающий манёвр, чтобы не попасть в тюрьму за свою выдумку с Russiagate», — написал он в соцсети X.
Комментарий Дмитриева стал реакцией на один из постов Клинтон в социальной сети X, посвящённый ситуации на Украине. Спецпредставитель президента России считает, что таким образом она пытается уйти от реальных обвинений в свой адрес.
Поводом для этого заявления послужил недавно опубликованный отчёт главы Национальной разведки США Тулси Габбард. В документе утверждается, что команда бывшего президента Барака Обамы после поражения Хиллари Клинтон и победы Дональда Трампа инициировала подготовку фальшивого доклада. Согласно этим данным, разведсообщество якобы подкорректировало данные, чтобы обосновать версию о российском следе в избирательном процессе и использовать это для давления на нового главу государства.
В отчёте также указывается, что до выборов американская разведка не видела свидетельств наличия у Москвы как мотивации, так и технической возможности повлиять на волеизъявление американцев. Однако после объявления результатов выборов прежняя администрация настояла на создании нового документа, который бы противоречил изначальным выводам. Более того, ключевой тезис об отсутствии влияния на итоги голосования был изъят из финальной версии и засекречен.
Ранее Дмитриев заявил, что Хиллари приходит в ужас от правды. Он добавил, что левые либералы замыкаются в своём собственном байденовском мире и паникуют, когда им бросают вызов. На Мюнхенской конференции глава чешского МИД Петр Мацинка заявил, что американский лидер Дональд Трамп переходит границы разумного, но Клинтон перебила дипломата и перевела тему на конфликт на Украине.
