CNN: США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республики

По его сведениям, подобный пункт уже обсуждался на переговорах Вашингтона и Тегерана в 2025 году, в частности речь шла о том, что в дополнение к соглашениям в ядерной сфере иранские власти могут предоставить США приоритетный доступ к полезным ископаемым, включая редкоземельные металлы, а также нефть и газ. По данным источника телеканала, ожидается, что данный вопрос «будет поднят вновь».