CNN: США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республики

Такой пункт уже обсуждали на переговорах Вашингтона и Тегерана в 2025 году, сообщил телеканал.

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на переговорах с Ираном могут обсудить возможность получения доступа США к полезным ископаемым исламской республики. Об этом сообщил 16 февраля телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, подобный пункт уже обсуждался на переговорах Вашингтона и Тегерана в 2025 году, в частности речь шла о том, что в дополнение к соглашениям в ядерной сфере иранские власти могут предоставить США приоритетный доступ к полезным ископаемым, включая редкоземельные металлы, а также нефть и газ. По данным источника телеканала, ожидается, что данный вопрос «будет поднят вновь».

Новый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе, как ожидается, пройдет 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана.

