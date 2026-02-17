В Эстонии рассказали о планах по конфискации российских активов

«В Эстонии заморожены частные российские активы. У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные (российские — ред.) активы», — заявил газете «Известия» Цахкна.