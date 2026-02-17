В Эстонии рассказали о планах по конфискации российских активов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о проработке вместе с Украиной шагов по конфискации замороженных в стране частных российских активов в пользу Киева.
«В Эстонии заморожены частные российские активы. У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные (российские — ред.) активы», — заявил газете «Известия» Цахкна.
При этом глава эстонского МИД не исключил вариант полной конфискации такого имущества.
В прошлом российский МИД неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.