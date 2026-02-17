Ричмонд
«Заварушка с Калининградом»: экс-аналитик ЦРУ высказался о планах Запада

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что в случае провокации со стороны Эстонии или другого члена НАТО против России США не станут выполнять обязательства по коллективной обороне.

В эфире YouTube-канала он отметил, что сомнения в действии пятой статьи существовали и раньше, а теперь они стали очевидны. В качестве доказательства он привёл поведение госсекретаря Марко Рубио, который проигнорировал встречу с европейцами в Мюнхене и не приехал на министерскую встречу НАТО, куда американские дипломаты традиционно являлись с 1949 года.

«Думаете, если Эстония устроит заварушку с Калининградом, пятая статья устава НАТО будет соблюдена? И раньше было ясно, что нет — а теперь это совершенно очевидно», — сказал он.

По мнению Макговерна, это демонстрирует пренебрежение Вашингтона к европейским союзникам и фактически означает смерть альянса.

Ранее сообщалось, что Константинов прокомментировал нецензурный выпад Зеленского против россиян.

