«Заварушка с Калининградом»: экс-аналитик ЦРУ высказался о планах Запада

В эфире YouTube-канала он отметил, что сомнения в действии пятой статьи существовали и раньше, а теперь они стали очевидны. В качестве доказательства он привёл поведение госсекретаря Марко Рубио, который проигнорировал встречу с европейцами в Мюнхене и не приехал на министерскую встречу НАТО, куда американские дипломаты традиционно являлись с 1949 года.
«Думаете, если Эстония устроит заварушку с Калининградом, пятая статья устава НАТО будет соблюдена? И раньше было ясно, что нет — а теперь это совершенно очевидно», — сказал он.
По мнению Макговерна, это демонстрирует пренебрежение Вашингтона к европейским союзникам и фактически означает смерть альянса.
