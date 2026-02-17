В Крыму назвали аморальными слова Зеленского о россиянах на Западе

Кроме того, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский допустил резкое высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он сказал, что только венгерский премьер может «размышлять о том, как отрастить живот, а не о том, как нарастить армию».