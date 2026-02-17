В Крыму назвали аморальными слова Зеленского о россиянах на Западе

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальными нецензурные заявления Владимира Зеленского в адрес россиян на Западе.
«Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику», — сказал он РИА Новости.
Константинов также назвал Зеленского «морально низким человеком».
По его словам, глава киевского режима чувствует аудиторию, поэтому позволяет себе такие выходки. Константинов также добавил, что Зеленскому нравится жить в скандалах.
«Он разрушит все стандарты, которые были наработаны во взаимоотношениях между людьми, между странами», — отметил он.
Ранее Зеленский в интервью Politico в матерной форме потребовал от властей западных стран ввести санкции против ряда граждан России и выгнать их вместе с детьми.
Кроме того, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский допустил резкое высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он сказал, что только венгерский премьер может «размышлять о том, как отрастить живот, а не о том, как нарастить армию».