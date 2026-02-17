Ричмонд
Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ

Intelligence Online: F-16 на Украине управляют летчики из США и Нидерландов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, сообщает издание Intelligence Online.

«Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом», — сообщает издание.

Как утверждается, эти западные пилоты — опытные ветераны боевых действий.

В начале января пресс-бюро Службы внешней разведки России констатировало, что в распоряжении Украины остались «немногочисленные F-16», но они не справляются с перехватом российских воздушных целей.

