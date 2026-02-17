МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, сообщает издание Intelligence Online.
«Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом», — сообщает издание.
Как утверждается, эти западные пилоты — опытные ветераны боевых действий.
В начале января пресс-бюро Службы внешней разведки России констатировало, что в распоряжении Украины остались «немногочисленные F-16», но они не справляются с перехватом российских воздушных целей.