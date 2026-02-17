Ричмонд
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе

Развожаев: силы ПВО сбили пять целей над морской акваторией в Севастополе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ПВО сбила, предварительно, пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в городе.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей над морской акваторией», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены.