Мэр Сочи сообщил об отражении атаки БПЛА

В Сочи вновь отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

В городе объявлена опасность атаки БПЛА. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Сочи включены сирены системы оповещения.

Вечером 16 февраля в городе уже объявляли угрозу атаки беспилотников. Позднее она была отменена.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за четыре часа уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями.

