Мэр Сочи сообщил об отражении атаки БПЛА

В Сочи вновь отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.
Вечером 16 февраля в городе уже объявляли угрозу атаки беспилотников. Позднее она была отменена.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за четыре часа уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше