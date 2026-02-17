Президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что российские войска обладают значительной силой и опытом. Об этом политик заявил в интервью El Pais.
«Мы не видим, чтобы Москва терпела поражение. Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт», — сказал латвийский президент.
Ринкевич добавил, что, как глава государства, которое граничит с Россией, считает необходимым подходить к ситуации с максимальной серьезностью. По его словам, российская оборонная промышленность работает хорошо.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС России продолжают наступление по всем направлениям в рамках специальной военной операции. За две недели февраля войска освободили 12 населенных пунктов.
Также российские бойцы 16 февраля взяли под контроль село Покровка в Сумской области и населенный пункт Миньковка в ДНР.