В Одессе прогремели две серии взрывов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Одессе прогремела вторая за ночь серия взрывов, пишет украинское издание «Страна.ua».
«В городе звучат взрывы», — говорится в публикации.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, там не объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.