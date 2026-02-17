Включая неиспользованный остаток: в Минтруде напомнили о ежегодной индексации материнского капитала

В 2026 году размер материнского капитала в России вырос на 5,6%. В результате сумма выплаты на первого ребёнка увеличилась почти до 729 тыс. рублей, а на второго — до 963 тыс. рублей. При этом, как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, если семья получила сертификат ещё до индексации, но пока не успела им полностью распорядиться, неиспользованная часть средств всё равно должна быть повышена. На что можно потратить средства сертификата и какие ещё в стране действуют меры поддержки семей — в материале RT.
С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала в России увеличился на 5,6%. Причём индексация затронула в том числе и тех, кто уже давно стал обладателем сертификата, но пока не успел им воспользоваться. Об этом в понедельник, 16 февраля, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.
«Если вы получили маткапитал, но не потратили средства, то вся сумма будет ежегодно индексироваться. Такое правило действует независимо от того, в каком году был получен маткапитал», — говорится в сообщении Минтруда на платформе MAX.
Более того, потратившие только часть маткапитала родители тоже вправе рассчитывать на индексацию. Так, если от общего объёма полученной ранее поддержки у семьи осталось, например, 390 тыс. рублей, с февраля эта сумма выросла на 5,6% — до 412 тыс., пояснили в ведомстве.
«Остаток можно посмотреть на “Госуслугах” или в клиентской службе Социального фонда России. А если неиспользованный остаток меньше 10 тыс. рублей, его можно получить единовременной выплатой», — добавили в министерстве.
Сегодня в рамках программы материнского капитала государство выделяет почти 729 тыс. рублей на первого ребёнка и чуть больше 234 тыс. рублей — на второго. Если же родители ранее не получали деньги за первенца, то при появлении второго им сразу выплатят более 963 тыс. рублей.
Отметим, что маткапитал начисляют только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если малыш является гражданином РФ по рождению. Исключения предусмотрены только для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей: им выдают сертификат независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.
Средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешается потратить на несколько целей, причём даже одновременно. Так, семья может направить деньги на погашение ипотеки или строительство жилья, формирование накопительной пенсии матери и получение образования ребёнком, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.
Примечательно, что получившие материнский капитал многодетные родители сегодня могут рассчитывать на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для выплаты жилищного кредита. Таким образом, у россиян с тремя и более детьми сейчас есть возможность направить более 1,4 млн рублей на погашение ипотеки, а по мере индексации маткапитала эта сумма будет ежегодно расти.
Кроме того, родители с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них. Размер пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка и в среднем по России сейчас составляет около 18,4 тыс. рублей.
Отметим, что впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году. Изначально претендовать на сертификат могли только родители двух детей, но с 2020-го эту меру господдержки распространили и на первенцев. Ранее предполагалось, что программа будет действовать до 2026 года, но в 2024-м, в Год семьи, президент Владимир Путин поручил продлить её как минимум до 2030-го.
Причём в дополнение к федеральному материнскому капиталу во многих субъектах страны сегодня действует и региональный маткапитал, который предоставляется преимущественно при рождении третьего и последующих детей. В ряде случаев эти деньги можно потратить на лечение ребёнка, а также на покупку автомобиля и других товаров длительного пользования.
«Маткапитал остаётся одной из самых действенных мер демографической политики. С момента запуска инициативы выдано уже более 15 млн сертификатов, а в первые десять лет работы программы общая рождаемость в стране выросла на 20%, тогда как число вторых детей увеличилось почти на 70%. Это конкретный результат, который говорит сам за себя. Программа продлена до 2030 года, и регулярная индексация позволит сохранять её реальную ценность для семей», — отметил в беседе с RT член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.
Решение жилищного вопроса.
Сегодня в дополнение к материнскому капиталу в России действует ещё целый ряд мер поддержки граждан с детьми. Причём одной из наиболее востребованных остаётся семейная ипотека: программа позволяет взять заём на покупку жилья под 6% годовых, что почти в 3,5 раза ниже средней рыночной ставки (около 20,5%).
Воспользоваться выгодными условиями могут россияне с одним ребёнком младше семи лет, родители с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также граждане, имеющие ребёнка с инвалидностью. В рамках программы можно купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести вторичку в городах с низкими объёмами строительства.
Оформить семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Также гражданам разрешается брать кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако в таких случаях субсидируемая ставка распространяется только на суммы до 12 млн и 6 млн рублей.
«Например, если вы хотите взять кредит в Саратовской области в размере 10 млн рублей на 20 лет, вы можете получить 6 млн рублей по ставке 6%, а ещё 4 млн — на рыночных условиях», — объяснили в компании «ДОМ.РФ».
Добавим, что минимальный первый взнос составляет 20% от стоимости жилья. Сниженный процент действует на протяжении всего срока кредита, а разницу между рыночной и субсидируемой ставками банкам возмещает государство.
Как и в случае с маткапиталом, семейная ипотека действует до 2030 года. Между тем в ближайшее время власти планируют несколько пересмотреть её условия. Так, ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения в рамках программы дифференцированной льготной ставки — с привязкой к числу детей.
Конкретные уровни ставок пока ещё обсуждаются, но могут быть утверждены уже до конца марта, рассказал RT глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, в настоящий момент для семей с одним ребёнком предлагается установить субсидируемый процент на уровне 10%, для родителей с двумя детьми — оставить на уровне 6%, а для семей с тремя и более детьми — снизить до 4%.
«Это позволит перераспределить бюджетные расходы в пользу многодетных семей, поскольку именно они особенно остро нуждаются в улучшении жилищных условий. В то же время даже семьи с одним ребёнком смогут получить ипотеку по ставке ниже рыночной. При этом в случае уменьшения ключевой ставки Банком России уровень льготных процентов по семейной ипотеке тоже может быть скорректирован», — отметил Аксаков.
Наряду с дифференциацией льготных ставок Владимир Путин поручил властям проработать и другие меры для помощи семьям в улучшении жилищных условий. Так, например, в России могут ввести дополнительную выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в случае появления у родителей четвёртого и последующего детей.
«Свежие поручения президента — это логичный шаг вперёд в рамках совершенствования комплекса мер по поддержке семей. Дифференциация ставки по льготной ипотеке в зависимости от числа детей и возможность погашения до 450 тыс. рублей при рождении четвёртого ребёнка позволят дополнительно укрепить систему поддержки многодетности. Поэтому важно, чтобы эти инициативы заработали как можно быстрее», — отметила в беседе с RT зампред совета директоров холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.