Включая неиспользованный остаток: в Минтруде напомнили о ежегодной индексации материнского капитала

В 2026 году размер материнского капитала в России вырос на 5,6%. В результате сумма выплаты на первого ребёнка увеличилась почти до 729 тыс. рублей, а на второго — до 963 тыс. рублей. При этом, как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, если семья получила сертификат ещё до индексации, но пока не успела им полностью распорядиться, неиспользованная часть средств всё равно должна быть повышена. На что можно потратить средства сертификата и какие ещё в стране действуют меры поддержки семей — в материале RT.