В Германии к осени определятся с запретом соцсетей для детей, пишут СМИ

Süddeutsche Zeitung: в Германии к осени решат вопрос запрета соцсетей для детей.

БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Правительство ФРГ ближе к осени определится по вопросу запрета в Германии доступа к социальным сетям для детей младше 14 лет, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя кабмина.

Ранее ведущие политики из входящих в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ) и Христанско-демократического союза (ХДС) выступили с инициативой запретить в стране детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Этот вопрос также будет включен в повестку дня предстоящего съезда партии ХДС 20−21 февраля в Штутгарте.

«Несмотря на инициативы со стороны СДПГ и ХДС, федеральное правительство примет решение о запрете социальных сетей для детей только к осени», — говорится в материале.

Сообщается, что вопрос о запрете соцсетей для детей в настоящее время находится на рассмотрении комиссии при министерстве ФРГ по делам семьи. Она будет готова представить свои выводы летом, отмечает издание. В этой связи представитель кабмина отметил, что не хотел бы предвосхищать результаты работы этой комиссии, так как речь идет, по его словам, о «сложном вопросе».

В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также в Турции.

