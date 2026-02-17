В Британии создали подразделение по расследованию обвинений против брата короля

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Координационная группа полиции по расследованию сообщений о нарушениях закона, якобы допущенных братом короля Великобритании Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и экс-послом в США Питером Мандельсоном, образована в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном Национальным советом начальников полиции (NPCC).
Как сообщается, в новое формирование войдут эксперты трех подразделений полиции. Среди них полиция долины Темзы, изучающая информацию о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал конфиденциальную информацию уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну, а также жалобу на сексуальную эксплуатацию, полиция Суррея, также анализирующая обвинения в отношении брата короля и Скотленд-Ярд. Столичная полиция ведет уголовное расследование в отношении Мандельсона, который подозревается в том, что предоставил конфиденциальные данные британских властей Эпштейну.
«Была создана национальная координационная группа для поддержки небольшого числа подразделений, которые занимаются оценкой заявлений, появившихся после публикации материалов Министерства юстиции США по делу Эпштейна. Мы продолжаем работать совместно, чтобы оценить публикуемые детали и понять возможное влияние миллионов опубликованных документов», — отмечается в заявлении NPCC.
Как уточняется, подразделения не ведут общее расследование, созданная группа упрощает координацию между ними и их связь с правоохранительными органами в других странах и доступ к экспертам.
Файлы Эпштейна и их последствия.
В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против принца Эндрю, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.
В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении, на фоне новых публикаций о его дружбе с Эпштейном.
Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. С этой должности его уволили в сентябре после того, как вскрылись новые подробности его дружбы с Эпштейном. По информации британских СМИ, изучивших досье Эпштейна, Мандельсон в 2009 году поделился с ним конфиденциальными сведениями о налоговой реформе правительства Лейбористской партии, а также раскрыл ему готовящуюся программу помощи Евросоюза странам Южной Европы, которые сильнее других пострадали от мирового финансового кризиса. 6 февраля сотрудники полиции провели обыски в двух домах Мандельсона.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.