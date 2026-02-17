CNN: США наращивают силы на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном в Женеве, пишет CNN со ссылкой на источники.
«Силы стягиваются для того, чтобы запугать Тегеран и иметь возможность нанести удар по территории страны, если переговоры по ядерной программе не увенчаются успехом», — утверждается в публикации.
Отмечается, что силы ВВС США, базирующиеся в Великобритании, перемещаются ближе к Ближнему Востоку. Кроме того, Вашингтон перебрасывает в регион системы ПВО.
Один из источников также рассказал о продлении сроков пребывания на Ближнем Востоке ряда американских военных подразделений, которые должны были покинуть регион в ближайшие недели.
Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США хотят сделку с Ираном, но не переоценивают перспективы.