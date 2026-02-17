Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Битмаме

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, осужденной на семь лет колонии за мошенничество, сообщил РИА Новости ее адвокат.