Марочко: продвижение ВС РФ в Сумской области выматывает командование ВСУ

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Продвижение российских бойцов в Сумской области «очень сильно раздражает» командование Вооруженных сил Украины, это вынуждает Киев постоянно перебрасывать войска с одного участка фронта на другой, что выматывает противника. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Действия нашего командования именно в Сумской области очень сильно раздражают украинское командование, очень затрудняют действия на данном участке. Поскольку мы действуем практически на 100-километровом участке фронта и постоянно освобождаем населенные пункты в тех местах, где ВСУ нас не ждут — там где тонко, как говорится, у украинских боевиков и рвется. Это все заставляет противника постоянно перебрасывать ресурсы с одного участка на другой, что очень сильно выматывает войска. И действия так называемых пожарных команд являются малоэффективными», — сказал он.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 12 населенных пунктов за первую половину февраля, под контроль перешло более 200 кв. км. территории. Только за 15 февраля российские силы освободили населенные пункты Поповка и Сидоровка в Сумской области.