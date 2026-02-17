Марочко: продвижение ВС РФ в Сумской области выматывает командование ВСУ

«Действия нашего командования именно в Сумской области очень сильно раздражают украинское командование, очень затрудняют действия на данном участке. Поскольку мы действуем практически на 100-километровом участке фронта и постоянно освобождаем населенные пункты в тех местах, где ВСУ нас не ждут — там где тонко, как говорится, у украинских боевиков и рвется. Это все заставляет противника постоянно перебрасывать ресурсы с одного участка на другой, что очень сильно выматывает войска. И действия так называемых пожарных команд являются малоэффективными», — сказал он.