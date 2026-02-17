Трамп сообщил об экологической катастрофе в реке Потомак

Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе страны из-за сброса тысяч тонн сточных вод в реку Потомак. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал американский лидер и добавил, что прорыв канализации в Мэриленде привел к попаданию сточных вод в Потомак.
Трамп возложил ответственность за случившееся на губернатора штата Мэриленд, который граничит с округом Колумбия. Он считает, что местные власти не справляются с ситуацией и поручил федеральным службам взять на себя координацию и реагирование на катастрофу.
