Трамп сообщил об экологической катастрофе в реке Потомак

Трамп возложил ответственность за загрязнение реки Потомак на власти Мэриленда.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе страны из-за сброса тысяч тонн сточных вод в реку Потомак. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал американский лидер и добавил, что прорыв канализации в Мэриленде привел к попаданию сточных вод в Потомак.

Трамп возложил ответственность за случившееся на губернатора штата Мэриленд, который граничит с округом Колумбия. Он считает, что местные власти не справляются с ситуацией и поручил федеральным службам взять на себя координацию и реагирование на катастрофу.

Ранее KP.RU писал, что британские спецслужбы планируют совместно с союзниками по НАТО провести крупные рейды против «теневого флота». По данным СВР, они разрабатывают план экологической катастрофы в международных водах.

