Немецкая газета Junge Welt пишет, что задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко стало предупреждением Владимиру Зеленскому накануне переговоров с Россией.
По мнению издания, это возродило почти забытый коррупционный скандал и наглядно показало украинскому лидеру, что кольцо вокруг него сжимается. Автор связывает давление с нежеланием Зеленского идти на уступки, продиктованные Вашингтоном: украинский президент отказывается выводить войска из Донбасса без предварительных гарантий безопасности со стороны США, тогда как американцы настаивают на подписании мирного соглашения как предварительном условии.
Выполнение этого требования, по мнению газеты, означало бы для Зеленского политический крах и потерю неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что на Украине назвали Зеленского и Ермака следующими мишенями после Галущенко.
