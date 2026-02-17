Ричмонд
У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 17 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3, которое в Петропавловске-Камчатском ощущалось на три балла, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Координаты: 51.1101, 157.9359… Магнитуда (Ml): 6,3… Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 3», — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.

По информации службы, землетрясение произошло в 09.42.52 по камчатскому времени (00.42.52 мск — ред.). Эпицентр подземного толчка располагался в 222 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 45 километров.

На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введён и по сей день действует режим ЧС природного характера С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный.