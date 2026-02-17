Глава Новороссийска Кравченко сообщил об атаке беспилотников на город

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников на город.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”! Атака беспилотников», — написал он в Telegram-канале.
Мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об отражении атаки БПЛА на город.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за четыре часа уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше