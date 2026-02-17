Ричмонд
Глава Новороссийска Кравченко сообщил об атаке беспилотников на город

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”! Атака беспилотников», — написал он в Telegram-канале.

Мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об отражении атаки БПЛА на город.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за четыре часа уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами страны, а также над Чёрным и Азовским морями.

