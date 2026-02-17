Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, посвящённую Украине.
В своём сообщении он выразил мнение, что её высказывания связаны с внутренней американской политикой и попытками сместить фокус внимания на внешнюю повестку.
По оценке Дмитриева, обсуждение украинской темы используется как информационный инструмент в контексте давних споров вокруг расследований предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Он считает, что подобные заявления служат способом отвлечения общественного внимания.
«Хиллари пытается использовать Украину как отвлекающий маневр, чтобы не попасть в тюрьму за свою выдумку с Russiagate», — написал он.
Комментарий был опубликован в социальной сети X* в ответ на один из постов Клинтон.
Ранее Клинтон заявила, что Вашингтон не должен был доводить ситуацию с контролем над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.