Дмитриев: Хиллари Клинтон использует Украину, чтобы избежать тюрьмы

Глава РФПИ заявил, что Хиллари Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму из-за ее выдумки с Russiagate.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, посвящённую Украине.

В своём сообщении он выразил мнение, что её высказывания связаны с внутренней американской политикой и попытками сместить фокус внимания на внешнюю повестку.

По оценке Дмитриева, обсуждение украинской темы используется как информационный инструмент в контексте давних споров вокруг расследований предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Он считает, что подобные заявления служат способом отвлечения общественного внимания.

«Хиллари пытается использовать Украину как отвлекающий маневр, чтобы не попасть в тюрьму за свою выдумку с Russiagate», — написал он.

Комментарий был опубликован в социальной сети X* в ответ на один из постов Клинтон.

Ранее Клинтон заявила, что Вашингтон не должен был доводить ситуацию с контролем над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

