Эстония готовится забрать частные активы россиян и отдать их Украине

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Таллин совместно с Киевом прорабатывает механизм конфискации частных российских активов, замороженных в стране.
В интервью газете «Известия» он пояснил, что в Эстонии уже есть соответствующий закон, и сейчас стороны готовят практические шаги по его реализации. По словам Цахкны, этот механизм может быть задействован после завершения конфликта, когда ущерб будет официально зафиксирован международными инстанциями в Гааге, а Россия откажется выплачивать компенсацию.
Глава МИД не исключил, что в итоге активы могут быть полностью изъяты в пользу Украины.
Ранее сообщалось, что на Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому накануне переговоров с РФ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.