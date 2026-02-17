Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к ресурсам Ирана, пишут СМИ

CNN: Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ к ресурсам Ирана в рамках сделки.

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран могут обсудить вопрос о предоставлении Соединенным Штатам доступа к энергетическим и редкоземельным ресурсам Ирана в рамках ядерной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации источника CNN, во время нескольких предыдущих переговоров в прошлом году, стороны обсуждали возможные сделки, которые могли бы быть заключены параллельно с ядерным соглашением, включая предоставление США привилегированного доступа к разработке нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов Ирана.

«Ожидается, что эта тема будет поднята снова», — сообщает телеканал.

Представители Тегерана и Вашингтона проведут второй раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке, а также сигналов иранской стороны о готовности к компромиссам.

Иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны — Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, к которому присоединились США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше