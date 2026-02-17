Ричмонд
CNN: США могут обсудить доступ к иранским полезным ископаемым в Женеве

США снова поднимут вопрос доступа к полезным ископаемым Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут обсудить с Ираном возможность доступа к полезным ископаемым исламской республики на предстоящих переговорах в Женеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Данный вопрос уже поднимался на переговорах между Вашингтоном и Тегераном в прошлом году. Канал уточняет, что обсуждалась возможность предоставления США приоритетного доступа к иранским полезным ископаемым.

В обсуждение входил вопрос доступа к редкоземельным металлам, нефти и газу, наряду с вопросами ядерной программы. Источник CNN отметил, что этот пункт, вероятно, будет вновь рассмотрен на новых переговорах.

Ранее KP.RU сообщал, что непрямые переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе состоятся в Женеве 17 февраля. В МИД отметили, что эти переговоры будут проходить с посредничеством Омана. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи также будет в Швейцарии.

