CNN: США могут обсудить доступ к иранским полезным ископаемым в Женеве

Ранее KP.RU сообщал, что непрямые переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе состоятся в Женеве 17 февраля. В МИД отметили, что эти переговоры будут проходить с посредничеством Омана. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи также будет в Швейцарии.