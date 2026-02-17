В Швейцарии поезд сошёл с рельсов из-за лавины, пострадали пять человек, сообщает Independent.
Ицидент произошёл недалеко от деревни Гоппенштайн в юго-западной части кантона Вале. Всего в поезде на момент аварии находились 29 пассажиров.
«Одного человека доставили в больницу в соседнем Сионе, ещё четверым оказали помощь на месте», — говорится в публикации.
На прошлой неделе власти предупредили о высоком риске схода лавин из-за обильных снегопадов в регионе.
Издание отмечает, что за последние дни не менее четырёх лыжников погибли под лавинами в Альпах.
В январе в результате схода двух лавин в регионе Понгау федеральной земли Зальцбург на западе Австрии погибли пять лыжников.