В Швейцарии поезд сошёл с рельсов из-за лавины, пострадали пять человек

Ицидент произошёл недалеко от деревни Гоппенштайн в юго-западной части кантона Вале. Всего в поезде на момент аварии находились 29 пассажиров.

«Одного человека доставили в больницу в соседнем Сионе, ещё четверым оказали помощь на месте», — говорится в публикации.

На прошлой неделе власти предупредили о высоком риске схода лавин из-за обильных снегопадов в регионе.

Издание отмечает, что за последние дни не менее четырёх лыжников погибли под лавинами в Альпах.

В январе в результате схода двух лавин в регионе Понгау федеральной земли Зальцбург на западе Австрии погибли пять лыжников.