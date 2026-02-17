i: Британия не сможет досрочно увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании не сможет досрочно довести расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, поскольку не ясно, как профинансировать значительный рост трат по этой статье. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust).
Собеседники издания сообщили о ведущихся переговорах между канцелярией премьер-министра Кира Стармера, Минфином и Минобороны по поводу того, как ускорить этот процесс. «Однако осведомленные лица говорят о том, что вряд ли цель в 3% будет достигнута до конца нынешнего парламента», — пишет газета, имея в виду 2029 год. Со ссылкой на подсчеты Института фискальных исследований она информирует, что для того, чтобы добиться подобных расходов за неполных четыре года, потребуется увеличить финансирование на 13−14 млрд фунтов стерлингов ($17,7−19 млрд). Это соответствует всему бюджету Минюста.
Как сообщил газете один из неназванных бывших высокопоставленных военных, нынешнее правительство «не раз доказывало, что его слова значительно расходятся с делом». «Премьер-министр рассматривает [возможность увеличения оборонных расходов раньше срока] точно так же, как я рассматриваю возможность стать первым человеком на Марсе», — иронично прокомментировал планы Даунинг-стрит один из собеседников i.
15 февраля Стармер поддержал наращивание оборонных расходов, объясняя необходимость выделения более значительных средств на оборону угрозой, которую Россия якобы будет представлять для Соединенного Королевства даже в случае заключения мира на Украине. Ранее 16 февраля вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что в правительстве рассматривают возможность достижения уровня оборонных трат на уровне 3% ВВП к 2029 году, а не примерно к 2034 году, как планировалось ранее.