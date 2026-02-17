i: Британия не сможет досрочно увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Собеседники издания сообщили о ведущихся переговорах между канцелярией премьер-министра Кира Стармера, Минфином и Минобороны по поводу того, как ускорить этот процесс. «Однако осведомленные лица говорят о том, что вряд ли цель в 3% будет достигнута до конца нынешнего парламента», — пишет газета, имея в виду 2029 год. Со ссылкой на подсчеты Института фискальных исследований она информирует, что для того, чтобы добиться подобных расходов за неполных четыре года, потребуется увеличить финансирование на 13−14 млрд фунтов стерлингов ($17,7−19 млрд). Это соответствует всему бюджету Минюста.