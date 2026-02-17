В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа

В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за пожара на газонакопительной станции в посёлке Новый Хушет.
Об этом сообщил глава Махачкалы Джамбулат Салавов.
«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в посёлке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, из зоны поражения эвакуировано население, в школе развёрнут оперштаб.
К настоящему времени пожар на станции ликвидирован.
«Экстренные службы работают в усиленном режиме, приняты все необходимые меры для ликвидации угрозы», — подчеркнул Салавов.
В результате происшествия погиб один человек.
