В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа

В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за пожара на газонакопительной станции в посёлке Новый Хушет.

Об этом сообщил глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в посёлке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, из зоны поражения эвакуировано население, в школе развёрнут оперштаб.

К настоящему времени пожар на станции ликвидирован.

«Экстренные службы работают в усиленном режиме, приняты все необходимые меры для ликвидации угрозы», — подчеркнул Салавов.

В результате происшествия погиб один человек.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края погибла 42-летняя женщина.