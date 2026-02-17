«Просто так сложились обстоятельства»: норвежцы на Олимпиаде чудят, американки не уходят на пенсию, а россиянка падает

«Мы зацепились коньками. Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она — влево, и в этот момент мы пересеклись. Её вины в этом не было. Но я всё равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, но это была не главная ошибка», — рассказала после финиша уроженка Новоуральска ТАСС, которая и на дистанции вдвое короче тоже улетела в борт.