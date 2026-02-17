«Просто так сложились обстоятельства»: норвежцы на Олимпиаде чудят, американки не уходят на пенсию, а россиянка падает

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова дважды падала в своих забегах и заняла последнее место в утешительном финале на дистанции 1000 м, а горнолыжник Семён Ефимов задел ворота на трассе и не смог завершить заезд в слаломе. При этом в первом виде победу отпраздновала нидерландка Ксандра Велзебур, выигравшая и дистанцию вдвое короче, а во втором — швейцарец Лоик Мейар, до этого взявший серебро и бронзу в Милане. В свою очередь, фигурист Михаил Шайдоров получил массу подарков в связи с триумфом в соревновании одиночников.
День падений.
Горнолыжный слалом — традиционно один из наиболее драматичных видов зимних Игр. В нём важно не столько опередить остальных и показать лучшее время, сколько хотя бы добраться до финиша — и желательно в двух попытках. В Сочи‑2014 это удалось только 43 участникам из 109, в Пхёнчхане в 2018‑м — 43 из 107, в Пекине четырьмя годами позже — 45 из 87.
Но когда на трассе в Бормио сегодня утром начался мощный снегопад, стало понятно: есть шансы на «антирекорд». И он, по крайней мере за последние 15 лет, состоялся. Только в первом спуске не сумели добраться до заключительной черты сразу 50 спортсменов. В их числе, к сожалению, оказался и Семён Ефимов. Россиянин пропустил одни из ворот и досрочно лишился шансов на проход в решающий раунд. Компанию ему, к слову, составил и новоявленный олимпийский чемпион — бразилец Лукас Бротен.
Однако самый тяжёлый удар получил Атле Ли Макграт. В самом начале Игр норвежец узнал печальную новость: умер его дедушка. В дополнительной мотивации спортсмен явно не нуждался, и сегодня шёл лидером в слаломе по итогам первой попытки, привезя конкурентам более полсекунды. Оставался один спуск до красивой истории, но на верхнем участке лыжник зацепил флаг и сошёл. После чего с горя выкинул палки, снял лыжи, ушёл с трассы и лёг в снег, долго пытаясь прийти в себя.
Во всём этом хаосе лучше других смог справиться швейцарец Лоик Мейар. И на дебютной для себя Олимпиаде собрал полную «слаломную корону» — из золота, серебра и бронзы.
Богатыми на падения выдались и женские состязания по шорт‑треку. И не последнюю роль в этом сыграла Алёна Крылова. В четвертьфинале на дистанции 1000 метров она шла в лидерах, но потеряла равновесие в столкновении с Чжан Чутун. Китаянку в итоге дисквалифицировали за нарушение правил, а россиянку пропустили дальше. Однако в следующем раунде ситуация повторилась: только теперь контакт случился с представительницей Южной Кореи Чхве Мин Джон. Да и судьи в этот раз не увидели поводов для вмешательства.
«Мы зацепились коньками. Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она — влево, и в этот момент мы пересеклись. Её вины в этом не было. Но я всё равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, но это была не главная ошибка», — рассказала после финиша уроженка Новоуральска ТАСС, которая и на дистанции вдвое короче тоже улетела в борт.
В утешительном финале явно раздосадованная Крылова устояла на ногах, но закончила последней. В забеге за медали местная публика очевидно болела за Арианну Фонтану, уже ставшую в Милане первой женщиной с медалями шести зимних Олимпиад. Но она финишировала лишь четвёртой. А первая строчка досталась нидерландке Ксандре Велзебур. Теперь в её активе — уже три золота ОИ; причём если в Пекине была эстафета, то в Италии пока — сплошь личные дистанции.
Атле Ли Макграт.
AP.
© John Locher.
Лыжные страсти.
Когда в СМИ появились заголовки: «Норвежские лыжники наказаны за нарушение правил», — многие болельщики удивились. Неужели гегемонов наконец уличили в нечестной игре? А ведь именно об этом не первый день говорили представители сразу нескольких сборных.
Претензии появились ещё после спринтерской гонки: тренеры Швеции, Германии и Финляндии пожаловались, что сервисмен «викингов» использовал для нанесения мази между забегами специальную дрель с насадками‑валиками — вместо рук, как делали все остальные. И оказалось, что Международная федерация это одобрила! Только забыла предупредить другие команды, что так было можно.
Поводом для следующей жалобы также стали действия сервисёров. Финны обратили внимание, что перед самым стартом мужской эстафеты, когда всех вынудили покинуть трассу, норвежцы продолжали тестировать лыжи. И тут уже нельзя было избежать мер.
«Жюри приняло решение применить санкции к Норвегии, лишив команду одного сервисного биба до окончания командного спринта свободным стилем», — приводит слова одного из членов Международной федерации скандинавская пресса.
Если перефразировать: огромная бригада подготовки инвентаря сборной‑лидера общего зачёта ОИ будет иметь на трассе на одного специалиста меньше во время ближайшей гонки.
Неизвестно, конечно, насколько остро лишение биба скажется на Йоханнесе Клебо и Эйнаре Хедегарте, которые в ближайшую среду попробуют добыть очередное золото Милана: второе для бывшего биатлониста и пятое для лучшего атлета в истории зимних ОИ. Но большинство прогнозистов не придало этому происшествию никакого значения. Да и сам король лыж наверняка обратил больше внимания даже на поздравления от легендарного Бьорна Дэли, чьё достижение как раз оказалось побито в Италии.
Похоже, мало кто в принципе верит в возможность что‑либо противопоставить норвежским лыжникам. По крайней мере, Эдвин Ангер явно раздосадован своим и командным перфомансом на этих Играх. Он занял 37‑е место в скиатлоне, упав в самом начале, стал 42‑м в разделке коньком. А его сборная умудрилась занять последнюю строчку в эстафете. И теперь швед даже думает вовсе не участвовать в марафоне.
«Я не там, где хочу быть. Это кажется довольно бессмысленным. У меня нет сил ехать так много кругов», — печально констатирует двукратный призёр ЧМ‑2025.
По крайней мере, шведские болельщики могут поболеть за женский состав. Хоть те и обидно упустили золото в своей командной гонке. И удостоились своеобразного подбадривания со стороны своего короля. Вернее, удостоилась — упавшая Эбба Андерссон.
«Эбба, фантастика. Вот это падение! Она непобедима», — поиронизировал Карл XVI Густав.
Вдвойне иронично теперь будет, если его соотечественницы после такого не оставят шансов оппоненткам в командном спринте.
Карл XVI Густав (в шляпе).
© Tom Weller/Getty Images.
Опыт или молодость?
Немка Лаура Нольте уже становилась в Пекине в 2022‑м самой молодой олимпийской чемпионкой по бобслею. Уже давала прессе интервью о том, как добиваться успеха. Явно ехала в Милан за закреплением результата. И после трёх попыток в монобобах казалась как никогда близка к поставленной цели.
А в итоге проиграла оппонентке на 14 лет старше себя! Элана Майерс Тэйлор из США в 2016‑м вообще хотела уйти в регби‑7 — подвид известной игры, где соревнуются две команды по семь участников и таймы длятся по семь минут, — и сменить зимние ОИ на летние. И вот теперь, в 41 год, она — триумфатор Игр. И после серебряных и бронзовых медалей Ванкувера, Сочи, Пхёнчхана и Пекина впервые смогла выиграть золото.
Компанию на пьедестале ей, помимо представительницы Германии, составила соотечественница, к слову, всего на год младше — Кейли Хамфрис. Которая в прошлом приносила две награды высшей пробы в копилку сборной Канады, но в 2019‑м ушла из‑за конфликта с федерацией к соседям. Уже с американцами становилась чемпионкой Игр 2022‑го. А сейчас забрала не менее важную бронзу — как запоздалый подарок на малый юбилей.
Элана Майерс Тэйлор и Кейли Хамфрис (справа).
AP.
© Alessandra Tarantino.
Жизнь после прокатов.
Кто точно сейчас не жалуется на отсутствие подарков — так это Михаил Шайдоров. Олимпийское золото только открыло поток наград: $ 250 тыс. призовых от правительства Казахстана, трёхкомнатная квартира в Астане стоимостью около 7 млн рублей от крупного застройщика, машина от певца Димаша Кудайбергена, под чей трек выступал фигурист, и ещё одно авто от бизнесмена Арсена Томского — для отца спортсмена. Уж слишком вдохновляющей вышла история последнего о том, как он продал свой автомобиль ради тренировок сына в 2018‑м.
Медали в мужском катании в Милане разыграны, но интриги всё ещё остаются. И если Илья Малинин, судя по сообщениям журналистов, примет участие в показательных выступлениях, то Пётр Гуменник всё ещё ожидает официального приглашения для участия в гала‑концерте 21 февраля. Не зря же он вёз в Италию ставший вирусным в интернете костюм Оптимуса Прайма из «Трансформеров».
«Его сшила известный в фигурном катании кутюрье Светлана Гачинская, с которой я давно сотрудничаю. Мне не хотелось, чтобы костюм выглядел игрушечным, поэтому мы постарались сделать всё возможное, чтобы сделать его максимально объёмным, ярким и, я бы сказал, увесистым. Когда я в этом костюме захожу на тройной флип, приходится прилагать фактически аналогичные усилия, как при исполнении четверного прыжка. Иначе тройной просто не скрутить», — рассказывал фигурист в интервью RT под занавес прошлого года.
Неизвестно, выступят ли со своим номером на одном из финальных аккордов Игр дуэт Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Уж слишком обидно для них завершился турнир танцоров, в котором золото уплыло к французам Лоранс Фурнье‑Бодри и Гийому Сизерону. Однако именно в этой истории точку поставила Ассоциация фигурного катания США, заявившая, что обжаловать результаты соревнований в танцах на льду никто не собирается.