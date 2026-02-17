ТАСС: на переговорах в Женеве попытаются согласовать рамочные принципы

Переговоры в Женеве продолжат трехсторонние консультации России, США и Украины, первый раунд которых прошел в Абу-Даби 23—24 января , а второй — 4—5 февраля также в столице ОАЭ. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ожидается, что в переговорную группу войдут более 20 человек.