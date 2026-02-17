Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: на переговорах в Женеве попытаются согласовать рамочные принципы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Стороны на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве будут пытаться согласовать рамочные принципы. Об этом сообщил источник ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, все на это направлено, нужны конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением, этим и занимаются переговорщики», — ответил источник на соответствующий вопрос.

Переговоры в Женеве продолжат трехсторонние консультации России, США и Украины, первый раунд которых прошел в Абу-Даби 23—24 января, а второй — 4—5 февраля также в столице ОАЭ. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ожидается, что в переговорную группу войдут более 20 человек.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше