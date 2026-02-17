Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Аэропорт Пензы также временно не обслуживает рейсы.
Глава Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников на город.
Кроме того, мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об отражении атаки БПЛА.
