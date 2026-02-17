Россия впервые с 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия в декабре впервые с лета 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Последний раз экспорт куриных яиц из России в страны Евросоюза был в июле 2023 года — на 96 тысяч евро.
Поставки возобновились в декабре, их стоимость составила 65 тысяч евро, а страной-покупателем стала Чехия.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше