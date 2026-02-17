Ричмонд
Россия впервые с 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз

РИА Новости: Россия впервые с лета 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия в декабре впервые с лета 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.

Последний раз экспорт куриных яиц из России в страны Евросоюза был в июле 2023 года — на 96 тысяч евро.

Поставки возобновились в декабре, их стоимость составила 65 тысяч евро, а страной-покупателем стала Чехия.

