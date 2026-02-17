Ричмонд
Эксперт Марочко назвал освобождение Миньковки ДНР стратегическим успехом ВС РФ

Российские военнослужащие сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, заявил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Освободив Миньковку Донецкой Народной Республики, ВС РФ сократили расстояние до укрепленного Вооруженными силами Украины Краматорска. Как заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, освобождение Миньковки — стратегический успех российских бойцов.

«Освобождение Миньковки — это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку: здесь много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, ПВД (пункт временной дислокации — прим. ТАСС) украинских боевиков», — сказал Марочко.

Об освобождении Миньковки в Минобороны РФ сообщили 16 февраля.