Эксперт Марочко назвал освобождение Миньковки ДНР стратегическим успехом ВС РФ

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Освободив Миньковку Донецкой Народной Республики, ВС РФ сократили расстояние до укрепленного Вооруженными силами Украины Краматорска. Как заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, освобождение Миньковки — стратегический успех российских бойцов.
«Освобождение Миньковки — это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку: здесь много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, ПВД (пункт временной дислокации — прим. ТАСС) украинских боевиков», — сказал Марочко.
Об освобождении Миньковки в Минобороны РФ сообщили 16 февраля.