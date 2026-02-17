На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два человека пострадали из-за падения обломков при атаке БПЛА в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.
«Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Пострадавших оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь.
Всего, как добавили в оперштабе, в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты.
