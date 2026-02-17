В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека

В результате падения фрагментов БПЛА в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края пострадали два человека.
Об этом заявили в региональном оперштабе.
«Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
После атаки повреждены четыре частных дома, два из них загорелись.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников на город.
Кроме того, мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об отражении атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше