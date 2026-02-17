Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил об экологической катастрофе после прорыва канализации в Потомак

Президент США Дональд Трамп заявил о надвигающейся экологической угрозе в столичном регионе, связанной с попаданием огромного объёма нечистот в реку Потомак. Ответственным за произошедшее он назвал главу соседнего штата Мэриленд.

Источник: Life.ru

«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.

По его словам, из-за ошибок, допущенных местными властями, в реку попали тысячи тонн сточных вод, что грозит масштабными последствиями для экологии. Американский лидер подчеркнул, что региональное руководство не способно самостоятельно справиться с бедствием, и распорядился подключить к работе федеральные структуры, которые возьмут на себя координацию спасательных и очистных мероприятий.

«Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой», — отметил Трамп, добавив, что поручает федеральным службам взять на себя координацию и реагирование в связи с происшествием.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с похищением лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Лукашенко сообщил, что у него есть предложение для США по урегулированию венесуэльского кризиса. По его словам, американцам стоит прислушаться, если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше