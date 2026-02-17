Трамп сообщил об экологической катастрофе после прорыва канализации в Потомак

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с похищением лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Лукашенко сообщил, что у него есть предложение для США по урегулированию венесуэльского кризиса. По его словам, американцам стоит прислушаться, если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации.