Трамп сообщил об экологической катастрофе после прорыва канализации в Потомак

«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.
По его словам, из-за ошибок, допущенных местными властями, в реку попали тысячи тонн сточных вод, что грозит масштабными последствиями для экологии. Американский лидер подчеркнул, что региональное руководство не способно самостоятельно справиться с бедствием, и распорядился подключить к работе федеральные структуры, которые возьмут на себя координацию спасательных и очистных мероприятий.
«Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой», — отметил Трамп, добавив, что поручает федеральным службам взять на себя координацию и реагирование в связи с происшествием.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с похищением лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Лукашенко сообщил, что у него есть предложение для США по урегулированию венесуэльского кризиса. По его словам, американцам стоит прислушаться, если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации.
