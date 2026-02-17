Ричмонд
В Госдуме объяснили, как меняются правила покупок в рассрочку с 1 апреля

Депутат Говырин: с 1 апреля рассрочка не сможет превышать 6 месяцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Федеральный закон 283-ФЗ, который впервые комплексно регулирует рынок BNPL-сервисов и операторов рассрочки, начинает действовать с 1 апреля. Что изменится для потребителей и продавцов, рассказал агентству «Прайм» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Формально прямого запрета на разные цены в законе нет, однако Банк России в публичных разъяснениях недвусмысленно указывает: сервис рассрочки не должен превращаться в скрытый кредит через повышение цены товара», — говорит он.

Иными словами, установить цену в 55 тысяч рублей при оплате сразу и 60 тысяч при платежах по частям теперь нельзя. Кроме того, длительность рассрочки теперь может быть не дольше шести месяцев, а с апреля 2028 года — четырех месяцев. И, наконец, данные в бюро кредитных историй теперь нужно передавать лишь о покупках дороже 50 тысяч рублей.

Все эти меры будут действовать лишь для договоров, заключенных после 1 апреля 2026 года. Старые рассрочки будут работать на прежних условиях, заключил Говырин.