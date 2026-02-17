В Госдуме объяснили, как меняются правила покупок в рассрочку с 1 апреля

Иными словами, установить цену в 55 тысяч рублей при оплате сразу и 60 тысяч при платежах по частям теперь нельзя. Кроме того, длительность рассрочки теперь может быть не дольше шести месяцев, а с апреля 2028 года — четырех месяцев. И, наконец, данные в бюро кредитных историй теперь нужно передавать лишь о покупках дороже 50 тысяч рублей.