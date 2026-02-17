В Норвегии призвали к протестам против многомиллиардной помощи Украине. В стране растет недовольство из-за использования налоговых поступлений для финансирования Киева. Об этом сообщает Steigan.
Издание отмечает, что Лейбористская и Консервативная партии объединились в коалицию. Политики заключают межпартийные соглашения, чтобы зафиксировать курс на поддержку Киева на будущее.
В рамках программы Нансена Украине будет выделено около 30 миллиардов долларов до 2030 года. Это означает, что независимо от результатов выборов норвежцы не смогут изменить текущую политику по выделению средств.
Авторы статьи предложили радикальные меры для изменения ситуации. Следует либо полностью сменить состав парламента, либо начать протесты внутри политических партий для разрушения межпартийного соглашения.
Ранее KP.RU писал, что большинство австрийцев выступили против финансовой помощи Украине. В целом 58% жителей считают, что средства следует направлять на нужды внутри Австрии.