Источник: на переговорах в Женеве попытаются согласовать рамочные принципы

Стороны на переговорах по Украине в Женеве попытаются согласовать рамочные принципы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой источник.

«Безусловно, всё на это направлено, нужны конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением, этим и занимаются переговорщики», — цитирует агентство собеседника.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в повестку предстоящих переговоров в Швейцарии включены ключевые темы, в том числе касающиеся территорий.

Переговоры запланированы на 17—18 февраля.

