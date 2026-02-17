Источник: на переговорах в Женеве попытаются согласовать рамочные принципы

Стороны на переговорах по Украине в Женеве попытаются согласовать рамочные принципы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой источник.
«Безусловно, всё на это направлено, нужны конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением, этим и занимаются переговорщики», — цитирует агентство собеседника.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в повестку предстоящих переговоров в Швейцарии включены ключевые темы, в том числе касающиеся территорий.
Переговоры запланированы на 17—18 февраля.
