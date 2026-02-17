Ричмонд
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Аэропорты Пензы и Ульяновска также временно не обслуживают рейсы.

Ранее стало известно, что в результате падения фрагментов БПЛА в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края пострадали два человека.

