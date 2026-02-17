Трамп сделал заявиление о катастрофе в реке Потомак из-за сточных вод

Президент также отметил, что не может позволить «превращение реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия» из-за некомпетентности местного руководства. По информации американских СМИ, разлив сточных вод начался около месяца назад и стал одним из крупнейших в истории США. Местные власти заверяют, что произошедшее не повлияло на качество питьевой воды. Первоначальные данные указывают на то, что в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод.