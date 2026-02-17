Трамп сделал заявиление о катастрофе в реке Потомак из-за сточных вод

Президент США Дональд Трамп выразил серьезную озабоченность по поводу экологической катастрофы, произошедшей в реке Потомак, где в результате прорыва канализации были сброшены тысячи тонн сточных вод. В своем посте в соцсети Truth Social он отметил: «В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа».
Трамп возложил ответственность за ситуацию на губернатора штата Мэриленд, который граничит со столичным округом Колумбия. По его словам, прорыв канализации в этом штате стал причиной сброса сточных вод в реку. Президент подчеркнул, что «очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой». В связи с этим он поручил федеральным службам координировать действия по реагированию на возникшую проблему.
Президент также отметил, что не может позволить «превращение реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия» из-за некомпетентности местного руководства. По информации американских СМИ, разлив сточных вод начался около месяца назад и стал одним из крупнейших в истории США. Местные власти заверяют, что произошедшее не повлияло на качество питьевой воды. Первоначальные данные указывают на то, что в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод.
Ранее подобное произошло в Новой Зеландии.