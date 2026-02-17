Ричмонд
Родригес: Венесуэла проводит карнавал в мирной обстановке

В прибрежных районах заполняемость отелей и пляжей достигла высоких показателей, отметила уполномоченный президент республики.

КАРАКАС, 17 февраля. /ТАСС/. Ежегодный карнавал в Венесуэле проходит в обстановке единства и мира. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.

«Радость от карнавала мира 2026 года ощущается в каждом уголке Венесуэлы: от Каракаса и центральной части страны до востока, равнин, Андских гор и западного побережья», — написала Родригес. По ее словам, площади и улицы в каждом штате и городе «наполняются музыкой, красками, смехом и семейными традициями, отражая единство, братство и праздничное настроение, которые объединяют венесуэльский народ».

Уполномоченный президент отметила, что карнавал предоставляет возможность в мирной обстановке наслаждаться отдыхом, делиться традициями и чувствовать гордость за венесуэльскую культуру. Только в столице власти открыли 47 площадок для бесплатного отдыха. В прибрежных районах, согласно официальным данным, заполняемость отелей и пляжей достигла высоких показателей. Практически во всех штатах проходят концерты, гастрономические ярмарки и спортивные мероприятия.

