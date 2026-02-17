Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев сделал громкое заявление о зависимости ФРГ от РФ: «Германия дорого заплатит за гордыню»

Дмитриев заявил, что Германия нуждается в РФ и дорого платит за гордыню.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что поломка немецкого ледокола показала, что Германия нуждается в России и платит за гордыню властей.

«Германия нуждается в России и дорого платит за гордыню и ошибки своего руководства», — написал он в соцсети Х.

Так он отреагировал на комментарий другого пользователя: тот написал, что Германии потребовалась помощь российских тяжелых ледоколов для проводки судов, доставляющих сжиженный газ из США.

По данным немецких властей, ледокол Neuwerk сломался при расчистке льда, чтобы обеспечить заход в порт Мукран танкера Minerva Amorgos с грузом СПГ. В настоящее время проход судов в порт Сассниц осуществляет арендованный буксир VB Bremen Fighter.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что атомный ледокол «Лидер» будет готов к 2030 году.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше