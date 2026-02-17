Дмитриев сделал громкое заявление о зависимости ФРГ от РФ: «Германия дорого заплатит за гордыню»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что поломка немецкого ледокола показала, что Германия нуждается в России и платит за гордыню властей.
«Германия нуждается в России и дорого платит за гордыню и ошибки своего руководства», — написал он в соцсети Х.
Так он отреагировал на комментарий другого пользователя: тот написал, что Германии потребовалась помощь российских тяжелых ледоколов для проводки судов, доставляющих сжиженный газ из США.
По данным немецких властей, ледокол Neuwerk сломался при расчистке льда, чтобы обеспечить заход в порт Мукран танкера Minerva Amorgos с грузом СПГ. В настоящее время проход судов в порт Сассниц осуществляет арендованный буксир VB Bremen Fighter.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что атомный ледокол «Лидер» будет готов к 2030 году.