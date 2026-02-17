Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие в Женеве переговоры по украинскому урегулированию будут простыми.
«Это будет очень просто», — сказал Трамп журналистам на вопрос о своих ожиданиях от предстоящих контактов.
Он призвал Украину скорее оказаться за столом переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17−18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
