Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми

Трамп: переговоры в Женеве по украинскому урегулированию будут простыми.

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие в Женеве переговоры по украинскому урегулированию будут простыми.

«Это будет очень просто», — сказал Трамп журналистам на вопрос о своих ожиданиях от предстоящих контактов.

Он призвал Украину скорее оказаться за столом переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17−18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.

